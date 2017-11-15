﻿﻿ В Бестамаке открыли врачебную амбулаторию

11 ноября в Бестамаке Алгинского района открыли медицинский пункт, там врачи смогут принять до 500 пациентов в день.

– К этой врачебной амбулатории относятся 4200 человек, – рассказал Асет Калиев, глава облздрава. – Есть возможность проводить лечение в дневном стационаре на 6 коек, выдавать лекарства амбулаторно, делать забор крови, есть стоматологический кабинет. Амбулатория готова принять пациентов на 100 процентов.





Ранее пациентам приходилось получать лечение в арендованном здании, которое не соответствовало санитарным нормам. Строительство и оборудование медпункта обошлось в 73 млн тенге.