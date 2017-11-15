﻿﻿ 19 подростков задержали за групповую драку

Выяснить отношения в драке решили несовершеннолетние 11 и 12 микрорайонов. Кровопролитие предотвратил прохожий.
Об этом сообщила заместитель руководителя местной полицейской службы Жанна Макаревич на совещании по подростковой преступности. На групповую драку собрались подростки 11 и 12 микрорайонов.
– Повезло, что бдительный прохожий заметил это и позвонил в полицию. На месте задержали 19 подростков, с ними провели беседу, передали родителям. С начала учебного года три факта уже таких было, – сообщила Жанна Макаревич.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.