﻿﻿ 19 подростков задержали за групповую драку

Выяснить отношения в драке решили несовершеннолетние 11 и 12 микрорайонов. Кровопролитие предотвратил прохожий.

Об этом сообщила заместитель руководителя местной полицейской службы Жанна Макаревич на совещании по подростковой преступности. На групповую драку собрались подростки 11 и 12 микрорайонов.

– Повезло, что бдительный прохожий заметил это и позвонил в полицию. На месте задержали 19 подростков, с ними провели беседу, передали родителям. С начала учебного года три факта уже таких было, – сообщила Жанна Макаревич.