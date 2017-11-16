﻿﻿ Женщина подожгла себя на улице в Астане

Проводится досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства", передает sputniknews.kz.
54-летняя женщина подожгла себя на одной из улиц столицы.
Как стало известно, женщина совершила акт самосожжения 13 ноября. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Женщина увезли в крайне тяжелом состоянии в городскую больницу № 1.
Состояние больной при поступлении было вызвано площадью, глубиной ожоговых ран, ожоговым шоком II - III степени, термоингаляционным поражением, отравлением продуктами горения, болевым синдромом, интоксикацей.
Пострадавшая женщина скончалась в больнице 14 ноября.
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