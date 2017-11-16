﻿﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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На Сельмаше будет новый мост, на Тургенева – тоннель

На путепровод надо 2,8 млрд тенге и 19 месяцевработы. Действующий мост признали аварийным

3 года назад, но по нему продолжают ездить.

В Актобе остановки из бронированного стекла, сказал аким

Глава города объяснил, почему остановки без крыш и стен стоят больше миллиона.

В автобусах вводят электронные билеты

Акимат ответил на просьбу автопарка поднять цены за проезд.

Помогите найти маму!

Летом 1992 года 19-летняя девушка пришла в больницу, представилась Марией из Байганинского района и оставила младенца. Спустя 25 лет дочка ищет маму.

Прокурор дал взятку 40 тысяч долларов

Вчера суд дал санкцию на его арест.

Врачи 80+

В нашей области 326 врачей и медсестёр – пенсионеры. Врачи, которым по 70, 80 и более лет, восполняют дефицит медицин ских кадров.

«Диапазон» станет ещё полезнее и содержательнее

Со следующего номера газета «Диапазон» объединится с рекламным еженедельником «Среда». Читатели и рекламодатели получают от этого несколько плюсов.