﻿﻿ Народный репортер. ​Деньги на ремонт сдаем, а результата нет

В нашем доме в результате бесконечных прорывов канализации, горячей и холодной воды, размывается фундамент и кирпичная кладка. И это несмотря на то, что большинство жильцов исправно сдали деньги на целевые расходы и замену пластиковых труб.

Неоднократные жалобы активных жильцов в жилищную инспекцию на КСК "КАЗЫНА" не дают никакого результата.

Место: ул. Алтынсарина, 28, корпус 1

Дата: ноябрь 2017 года

Автор: Кунакбаев Б.; Капшаев С.Р.; Жаулбаева А.И.; Аккалжан А.; Романюк С.

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