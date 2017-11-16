﻿﻿ Народный репортер. Зачем подметают дорогу в районе АЗФ? (Видео)

В районе АЗФ подметают дорогу. В чем смысл этой работы? Сжечь солярку, напылить и за это еще получить деньги?

Место: Район АЗФ

Дата: 16 ноября 2017 года

Автор: Серик Муратулы

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